Как Александр Васильевич строителей обманул

«В октябре 2016 года господин Поддубский вызвал нас на совещание обсудить вопросы закрытия контракта. И он нам прямым текстом сказал: ребята, все хорошо, здание сделали красиво. Но не хотите ли мне сделать кабинеты? На что мы ему возразили, что контракт мы выработали, давайте расплатимся, все подобьем и посмотрим, что у вас там можно сделать, - говорит Антон Киреев. - После чего он нам сказал: «Что вы о себе возомнили, я здесь хозяин. <…> Ребята, если вы будете показывать свой характер, свой норов и знание законов, то можете прямо сейчас уходить, я контракт с вами разорву, никаких денег не получите». Мы предложили доделать все документы, а потом рассматривать возможности дальнейшего ремонта. Он сказал, что «если вы не пойдете на условия, то, во-первых, не получите денег, во-вторых, я доложу лично Соловьеву (бывший глава Удмуртии – прим.ред.) о вашем поведении, и вам в республике больше не работать». Ну и в-третьих кричал, угрожал разрывом контракта. Успокоившись, пояснил, что, если денег в контракте не останется, то он может заключить допсоглашение к контракту и так или иначе кабинеты оплатить. У нас вопрос стоял: либо вступить в бумажную войну и заморозить неизвестно на сколько свои уже потраченные средства, либо выполнить требования главы, так как перспектива законного заключения так или иначе присутствовала. Все же мы привыкли доверять государственным органам власти. Именно с этой точки зрения мы приступили к ремонту вышеуказанных помещений, который закончили в январе 2017 года».

