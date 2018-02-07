15:18, 07 февраля, 2018
Как Александр Васильевич строителей обманул
Можно ли заказать ремонт в кабинетах районной администрации и оставить с носом подрядчика? История одной закупки
Дарья Саушина
Главный редактор
Главный редактор
7 февраля 2018
Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Это определение предпринимательства из Гражданского кодекса Российской Федерации, которое не подразумевает безвозмездную работу ради чьих-то интересов.
В редакцию информационного агентства «Сусанин» обратились представители строительной компании. Полтора года они рассчитывают получить почти 5 млн рублей за выполненный капремонт здания администрации Камбарского района Удмуртии.
В редакцию информационного агентства «Сусанин» обратились представители строительной компании. Полтора года они рассчитывают получить почти 5 млн рублей за выполненный капремонт здания администрации Камбарского района Удмуртии.
Эта история началась в 2016 году. Администрация Камбарского района решила обновить здание местной администрации. Строение, которому уже более 40 лет, никогда не знало капремонта. Конкурс на проведение работ выиграло ООО СК «Столичная». Как рассказал финансовый директор компании Антон Киреев, в ходе торгов первоначальная цена в 16,3 млн рублей снизилась до 14,3 млн рублей. За два месяца строителям предстояло привести в порядок фасад, крыльцо, отмостку, коридоры, лестничные марши, актовый зал, заменить двери, электропроводку, сети водоснабжения и водоотведения, наружный водопровод, систему отопления.
Уже после подписания договора выяснилось, что указанные в техническом задании объемы работ занижены. Как поясняли во время опросов (копии документов имеются в распоряжении редакции) сотрудники администрации, объем работ по устройству фасада занизили на 300 квадратных метров. Напольное покрытие заменили с мозаики на керамогранит, чугунные радиаторы – на стальные. Была согласована замена фасада с уже давно несовременной системы из тяжелых фиброцементных плит на более современную с точки зрения эстетики, облегченную и простую в плане эксплуатации фасадную систему из линеарных крашенных металлических панелей. Это позволило уменьшить нагрузку на обветшалые, разрушающиеся кирпичные стены.
Замену работ муниципалитет согласовал с подрядчиком и технадзором. «Поставлены были цели: за два месяца совершить невозможное и быстро сделать. Мы рванули, начали делать, ремонт шел очень сумбурно, решения принимались, можно сказать, на коленке, на ходу», - отмечает Антон Киреев.
Уже после подписания договора выяснилось, что указанные в техническом задании объемы работ занижены. Как поясняли во время опросов (копии документов имеются в распоряжении редакции) сотрудники администрации, объем работ по устройству фасада занизили на 300 квадратных метров. Напольное покрытие заменили с мозаики на керамогранит, чугунные радиаторы – на стальные. Была согласована замена фасада с уже давно несовременной системы из тяжелых фиброцементных плит на более современную с точки зрения эстетики, облегченную и простую в плане эксплуатации фасадную систему из линеарных крашенных металлических панелей. Это позволило уменьшить нагрузку на обветшалые, разрушающиеся кирпичные стены.
Замену работ муниципалитет согласовал с подрядчиком и технадзором. «Поставлены были цели: за два месяца совершить невозможное и быстро сделать. Мы рванули, начали делать, ремонт шел очень сумбурно, решения принимались, можно сказать, на коленке, на ходу», - отмечает Антон Киреев.
Ремонт и безобразие
В середине сентября 2016 года все работы были выполнены. На этот момент компания получила часть суммы – около 5 млн рублей. По словам Антона Киреева, на совещании в октябре глава района Александр Васильевич Поддубский потребовал дополнительно отремонтировать несколько помещений, не указанных в контракте, пригрозив разрывом договора и невыплатой оставшейся части по договору. Необходимо было провести перепланировку и отремонтировать кабинеты главы, его заместителя и приемной. Денег на это не было, но Поддубский пообещал заключить дополнительное соглашение на 10% от стоимости договора, то есть примерно на 1,5 млн рублей.
«В октябре 2016 года господин Поддубский вызвал нас на совещание обсудить вопросы закрытия контракта. И он нам прямым текстом сказал: ребята, все хорошо, здание сделали красиво. Но не хотите ли мне сделать кабинеты? На что мы ему возразили, что контракт мы выработали, давайте расплатимся, все подобьем и посмотрим, что у вас там можно сделать, - говорит Антон Киреев. - После чего он нам сказал: «Что вы о себе возомнили, я здесь хозяин. <…> Ребята, если вы будете показывать свой характер, свой норов и знание законов, то можете прямо сейчас уходить, я контракт с вами разорву, никаких денег не получите». Мы предложили доделать все документы, а потом рассматривать возможности дальнейшего ремонта. Он сказал, что «если вы не пойдете на условия, то, во-первых, не получите денег, во-вторых, я доложу лично Соловьеву (бывший глава Удмуртии – прим.ред.) о вашем поведении, и вам в республике больше не работать». Ну и в-третьих кричал, угрожал разрывом контракта. Успокоившись, пояснил, что, если денег в контракте не останется, то он может заключить допсоглашение к контракту и так или иначе кабинеты оплатить. У нас вопрос стоял: либо вступить в бумажную войну и заморозить неизвестно на сколько свои уже потраченные средства, либо выполнить требования главы, так как перспектива законного заключения так или иначе присутствовала. Все же мы привыкли доверять государственным органам власти. Именно с этой точки зрения мы приступили к ремонту вышеуказанных помещений, который закончили в январе 2017 года».
Несмотря на отсутствие каких-либо приказов, разрешительных документов и удостоверений, руководил работами, самостоятельно выбирал отделочные материалы, давал указания рабочим сын главы. По словам Поддубского, работал бесплатно и обладает необходимыми знаниями. Только после начала перепланировки и ремонта строители получили еще часть суммы по основному контракту. В результате из шести старых кабинетов сделали три новых. Кабинет главы объединил три помещения, одно из которых – комната отдыха. Кабинет заместителя переехал на один этаж, вход в него сделали из приемной главы.
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По показаниям главного специалиста отдела контрольных обмеров АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» Нины Коноваловой, которая проводила государственную экспертизу сметной документации, глава района не имел права заказывать дополнительный ремонт. Александр Поддубский должен был дополнительные виды и объемы работ выставить на торги. «Также на дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом, нельзя заключать дополнительные соглашения», - говорит эксперт.
Полностью завершив работу в начале 2017 года, «Столичная» рассчитывала получить оплату и по муниципальному контракту, и по допсоглашению, которого так и не появилось. Но глава района, ссылаясь на безобразно проведенный ремонт, отказался оплачивать услуги. Так, местами отходил плинтус, подтекал кран писсуара в туалете, был еще ряд незначительных замечаний. Все они были устранены в рамках гарантийных обязательств.
Заместитель главы администрации по промышленности, строительству, связи и ЖКХ Александр Галанов сообщал, что в декабре 2016 года и январе 2017 года участвовал в контрольных обмерах выполненных по контракту работ. «В ходе обмеров было установлено, что объемы выполненных работ соответствуют актам о приемке выполненных работ», - говорится в его показаниях. Инженер по строительному контролю КУ УР «УКС Правительства УР» Андрей Белоусов добавляет, что выявленные замечания были незначительными и не влияли на эксплуатацию здания. «Выявленные недостатки не являются препятствием для принятия работ и оплаты их. Все выявленные замечания могут быть устранены в течение нескольких дней в рамках гарантийных обязательств», - рассказал он оперуполномоченному.
Заместитель главы администрации по промышленности, строительству, связи и ЖКХ Александр Галанов сообщал, что в декабре 2016 года и январе 2017 года участвовал в контрольных обмерах выполненных по контракту работ. «В ходе обмеров было установлено, что объемы выполненных работ соответствуют актам о приемке выполненных работ», - говорится в его показаниях. Инженер по строительному контролю КУ УР «УКС Правительства УР» Андрей Белоусов добавляет, что выявленные замечания были незначительными и не влияли на эксплуатацию здания. «Выявленные недостатки не являются препятствием для принятия работ и оплаты их. Все выявленные замечания могут быть устранены в течение нескольких дней в рамках гарантийных обязательств», - рассказал он оперуполномоченному.
Долгие переговоры закончились ничем. Недовольный ремонтом глава Камбарского района отказался подписывать акты выполненных работ, а позже перестал пускать представителей строительной компании на порог. «Столичная» получила за основной контракт около 11 млн рублей из 14,3 млн рублей, по несуществующему допсоглашению на ремонт кабинетов – ничего. В настоящее время дело по первому договору рассматривается в Арбитражном суде. По второму случаю предприниматели пошли в полицию.
Вопрос цены
Стоить обратить внимание на источники финансирования капитального ремонта. Из полученных строителями денег 10 млн рублей – бюджетный кредит, 901 тыс. рублей – средства, выделенные Минстроем, а 100 рублей – местный бюджет. Общаясь с оперуполномоченным, глава Камбарского района Александр Поддубский сказал, что оставшуюся сумму планировалось погасить за счет средств региональной казны. «Несмотря на то, что полученный кредит был на меньшую сумму, разницу планировалось погасить за счет средств бюджета Удмуртской Республики», - сообщил он.
В одном из документов по делу начальник отдела учета и отчетности администрации района Елена Романенкова сообщила, что контракт оплачен на сумму 10 901 462,67 рублей. С октября 2016 по февраль 2017 года у администрации не было возможности оплатить работы, в том числе и ремонт кабинетов. По данной статье расходов в местном бюджете средств не было. Лимитов средств, доведенных Минстроем Удмуртии, не хватало даже на оплату заключенного контракта. Таким образом, всплывает еще один интересный факт: администрация района провела конкурс, не имея достаточной суммы для оплаты услуг.
Что же касается дополнительного ремонта и средств на его оплату, то администрация при заключении соглашения, которого так и не появилось, должна была уведомить Минстрой. Именно на региональные деньги рассчитывал муниципалитет.
«Никакой запрос в Минстрой УР на выделение дополнительных денежных средств не планировался, так как изначально сумма контракта была 16 000 000 рублей, а они снизили цену до 14 000 000 рублей, то денежных средств им должно было хватить. Также раз контракт сроком до декабря 2017 года, то если необходимость в денежных средствах еще была бы, то запрос в Минстрой УР можно было бы еще сделать до конца контракта», - рассказал оперуполномоченному Поддубский.
Что же касается дополнительного ремонта и средств на его оплату, то администрация при заключении соглашения, которого так и не появилось, должна была уведомить Минстрой. Именно на региональные деньги рассчитывал муниципалитет.
«Никакой запрос в Минстрой УР на выделение дополнительных денежных средств не планировался, так как изначально сумма контракта была 16 000 000 рублей, а они снизили цену до 14 000 000 рублей, то денежных средств им должно было хватить. Также раз контракт сроком до декабря 2017 года, то если необходимость в денежных средствах еще была бы, то запрос в Минстрой УР можно было бы еще сделать до конца контракта», - рассказал оперуполномоченному Поддубский.
Сами виноваты?
Проведя проверку, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике выявило признаки злоупотребления должностными полномочиями. Все материалы передали в Камбарский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. Следователи в возбуждении уголовного дела в отношении главы района Александра Поддубского и заместителя главы администрации Александра Галанова отказали. По мнению правоохранителей, у руководителя района не было личной заинтересованности.
«Поддубский А. В. не вправе был требовать у представителей ООО СК «Столичная» выполнения работ, не предусмотренных муниципальным контрактом. Соответственно, подрядчик – ООО СК «Столичная» – не был обязан проводить указанные работы. <…> Представители подрядчика действовали на свой страх и риск, рассчитывая как на дополнительную оплату произведенных работ, так и на благосклонное отношение заказчика работ при их приемке. При таких обстоятельствах ООО СК «Столичная» понесло убытки в результате неосмотрительных действий своих представителей, а не Поддубского А.В. и Галанова А.Н., в связи с чем в действиях последних отсутствует прямая причинно-следственная связь с наступившими последствиями, а соответственно объективная сторона каких-либо преступлений. <…>
В действиях Поддубского А.В и Галанова А.Н. также отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1,2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», - говорится в уведомлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
В действиях Поддубского А.В и Галанова А.Н. также отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1,2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», - говорится в уведомлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
Попытка №2
Не согласившись с таким решением, прокурор Камбарского района вернул дело в следственный отдел. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, сейчас проводится дополнительная процессуальная проверка, в рамках которой назначена строительная экспертиза. По ее результатам в середине февраля этого года будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от возбуждения.
Нет тела – нет дела
Параллельно следователи передали материалы в региональное Управление ФАС, усмотрев в действиях районных властей признаки правонарушения в сфере антимонопольного законодательства.Начальник отдела контроля закупок УФАС по Удмуртии Ольга Перевозчикова пояснила «Сусанину», что ведомство получило лишь постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. «У нас, к сожалению, законных оснований для проведения проверки не было. <…> Получается, что они посидели в кабинете, устно договорились, одни попросили – вторые сделали. Когда это устно и в отсутствие документов, у нас пока оснований для проведения проверки нет. Если бы были какие-то сметы, какие-то документы, что ремонт был сделан, акты приемки хотя бы на эти два дополнительных кабинета, еще можно было бы что-то посмотреть», - пояснила Перевозчикова. Об этом УФАС сообщил и следствию в ноябре 2017 года. Пока никаких документов не поступило.
Совет для депутатов
Собственную проверку в сентябре 2017 года провела прокуратура. И выявила нарушения законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О противодействии коррупции». По результатам проверки прокурор района Александр Фитилев внес представление об устранении нарушений закона совету депутатов и потребовал принять меры для устранения нарушений.
«Данное представление было рассмотрено советом депутатов муниципального образования «Камбарский район» 25 октября 2017 года, однако было принято решение информацию, изложенную в представлении прокурора, принять к сведению. То есть конкретные меры по устранению нарушения закона, изложенные прокурором Камбарского района, не были приняты», - рассказала старший помощник прокурора Татьяна Шестакова. В ответ на это представитель надзорного ведомства обратился с иском в суд с требованием признать незаконным бездействие депутатов, проигнорировавших представление прокурора. Материалы рассматриваются в суде.
Отметим, что не все камбарские народные избранники прошли мимо сложившейся ситуации. Родной брат главы депутат Юрий Поддубский повторно вынес вопрос на обсуждение и предложил отправить в отставку Александра Поддубского. К нему присоединилась группа депутатов, но решение так и не было принято.
Отметим, что не все камбарские народные избранники прошли мимо сложившейся ситуации. Родной брат главы депутат Юрий Поддубский повторно вынес вопрос на обсуждение и предложил отправить в отставку Александра Поддубского. К нему присоединилась группа депутатов, но решение так и не было принято.
Чем закончится эта история – покажет время. Ожидая решения суда и правоохранителей, руководство «Столичной» написало письмо на имя главы Удмуртии Александра Бречалова с просьбой разобраться в ситуации с превышением должностных полномочий руководителем района.
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