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Год ЧистоПоУдмуртски

Анна Торхова
журналист
16 декабря 2019
С момента запуска в России новой системы обращения с отходами прошел почти год. В регионах появились операторы, отвечающие за путь мусора от потребителя до полигона. В Удмуртии им стало ООО «Спецавтохозяйство». Вспомним, что принес пилотный для отрасли год, и какие задачи регоператор поставил на будущее.

Из жилищной в коммунальную

С января в платежках жителей Удмуртии появилась новая коммунальная услуга: «обращение с ТКО».
Поначалу вопросов у населения было много, по регионам прокатилась волна недовольств. Собственники жилья не понимали, за что им придется платить. Теперь помимо стандартной жилищной услуги по вывозу мусора в тариф включили его сбор, транспортировку, сортировку, обезвреживание, утилизацию, захоронение – за это и платим. Есть россияне, которые пока игнорирует новую строчку в платежке, из-за чего регоператоры по всей стране недополучают миллиарды рублей. Они рискуют попасть в список банкротов, а реформа может в этих регионах пойти вспять. Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин поручил властям принять меры, чтобы не допустить мусорных коллапсов в субъектах.
Недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения.
Дмитрий Кобылкин
министр природных ресурсов России
Удмуртии в этом плане повезло больше остальных, республика в лидерах: 94% жителей регулярно платят за обращение с ТКО. Сегодня тариф в Удмуртии составляет 98 рублей 48 копеек для тех, кто живет в многоквартирном доме, и 95 рублей 20 копеек – для частных домов. 20 декабря Минстрой Удмуртии утвердит новый тариф на следующий год. По словам руководителя регоператора по обращению с отходами ООО «Спецавтохозяйство» Ивана Маринина, мнения на этот счет разные, но серьезных изменений в цифрах не будет.

По контейнерам

К началу реформы в Удмуртии насчитывалось 7 тыс. площадок, на которых стояло 17 268 контейнеров. Почти столько же баков нужно было установить дополнительно. В этом году поставлено более 2 тыс. контейнеров и столько же запланировано на 2020 год.
С января муниципалитеты своими силами построили 742 площадки. Именно на муниципальные образования легла ответственность по их обустройству. Лидером в этом оказался Завьяловский район, за год там благоустроили 106 площадок. Появились они в самых густонаселенных точках района. Останавливаться не собираются – на следующий год в местном бюджете заложили 8 млн рублей на строительство площадок.

Серьезный шаг сделала и Камбарка. Там обустраивают 46 площадок, и в 2020 году город полностью уйдет от «сигнального» метода вывоза, который пока в Удмуртии превалирует.

Всё бы хорошо, но свои коррективы в активность районов вносит старенький СанПин, принятый больше 30 лет назад. Документ говорит, что контейнерные площадки должны стоять не ближе 20 м и не дальше 100 м от жилых домов. Из-за этого местным властям пришлось столкнуться с недовольством жителей.
У нас улицы и по два километра длиной, при выборе места для площадки жители против того, чтобы она была около их дома.
Сергей Матвеев
начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Завьяловского района

Путь через полигон

2019 год наглядно показал, сколько отходов раньше не доезжало до полигонов, а оказывалось в лесах и в оврагах.
На полигоны за январь-ноябрь вывезли около 300 тыс. тонн отходов, что в два раза больше, чем было раньше. Всё потому, что теперь перевозчикам выгодно привозить мусор: плату они получают по факту (больше привезли – больше заработали).

По словам Ивана Маринина, если не сортировать все эти отходы, через 2-3 года места захоронения переполнятся. Сегодня мусоросортировочная станция есть на полигоне «Чистый город», её мощность в этом году увеличили с 40 до 70 тыс. тонн отходов в год. В 2020 запускается станция в Уве на 100 тыс. тонн и на 40 тыс. тонн в Якшур-Бодье. В Глазове инвестор вложил деньги в строительство станции на 40 тыс. тонн. Она также запустится в следующем году.

Пока весь мусор в Удмуртии свозится на пять полигонов, крупнейший из них – Нылгинский – принимает отходы почти от 1 млн жителей. Для сравнения, в Кировской области таких мест захоронения более 20, а в Татарстане – более 50.

Мусора меньше не становится, а складировать его где-то нужно. В 2020 году старый полигон решили временно открыть в Сарапуле, а в Камбарке запустят новый «с нуля». Там его особенно не хватает. Сегодня весь мусор из Камбарки везут за 230 км – на Нылгинский полигон.

Свалки

К январю в регионе официально насчитывалась 481 несанкционированная свалка. Сотен в этом списке нет, сколько нелегальных точек всего, и где они находятся – неизвестно.
С января территорию Удмуртии очистили от 96 свалок. Где именно мусор уже вывезли, можно посмотреть на карте.

Муниципальные образования самостоятельно убрали большую часть – 50 свалок.
Надо отдельно отметить Балезинский, Юкаменский и Малопургинский районы. Несмотря на то, что они не получили средства из бюджета, они самостоятельно ликвидировали от 10 до 12 несанкционированных свалок. Их ждут поощрения через дотации.
Денис Удалов
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии
Помимо «вредности», свалки – это еще и зараза. Они привлекают грызунов, разносчиков многих заболеваний, в том числе «мышиной» лихорадки. В 2017 году уровень заболеваемости ГЛПС в Удмуртии превышал российский показатель в 26 раз. Сегодня республика остается эндемичной по геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Мы в этом году отработали механизм, что каждый район подает заявку и четко понимает, где у него свалка и в какие сроки он должен ее ликвидировать и даже обмерить, чего раньше никогда не делалось.
Иван Маринин
руководитель Регоператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство»
Уже в феврале пройдет конкурс, и определятся муниципалитеты, которые получат деньги на ликвидацию свалок. В бюджете на 2020 год запланировано 37 млн рублей.

Вас снимают

Новую систему испытали на себе и перевозчики. Если раньше контроль за мусоровозами никто не вел, то теперь регоператор разработал программу «онлайн-слежения» за перемещениями всех машин, которые выходят на линию. В среднем это 174 единицы в сутки.

Как ведется контроль?

1
Все мусоровозы подключены к спутниковой системе ГЛОНАСС или оборудованы GPS.
2
Рабочие фотографируют точку погрузки до и после вывоза мусора.
3
Весовой контроль. Приезжая на полигон, мусоровозы взвешиваются до разгрузки и после.
4
На всех полигонах стоят камеры, которые фиксируют госномер машины.
Проследить от точки до точки можно движение каждого автомобиля. Вся информация хранится у регоператора.

Разделяем

ПЭТ в один, стекло – в другой.
Разделение – одна из задач в борьбе с мусором. В Ижевске сегодня установлено более 300 контейнеров для раздельного сбора. К концу декабря их станет 500. В следующем году разделение придет на все подготовленные площадки Ижевска, в столице появятся 1000 контейнеров.

В районах республики это пока менее популярно: таких баков там только 30.

Те, в чьих дворах еще нет «желто-зеленых», могут найти спецконтейнеры или пункты приема текстиля, бытовой техники, опасных отходов (батареек, градусников, ртутных ламп) на карте раздельного сбора отходов.

Финская практика

Пластиковые бутылки и макулатуру сегодня можно нести и на площадку торгового центра «Лента» на улице Камбарской.
Там в 2019 году регоператор установил первый в Удмуртии экопункт – два пресс-компактора, каждый из которых вмещает 200 кубометров непрессованного вторсырья. В этом Удмуртия переняла опыт финнов, для которых разделение отходов – привычное дело. Из Финляндии же и привезены пресс-компакторы.

В 2020 году еще один торговый центр обзаведется таким экопунктом. Всё, что нужно делать жителям – привычно выбросить мусор, всё остальное сделает техника, а система проследит за безопасностью и наполняемостью компакторов.

Экопросвещение

Под знаком «эко» прошел год и для школ Ижевска. Приучать детей к раздельному сбору решили через педагогов. Для этого регоператор организовал бесплатное обучение 15 учителей методикам преподавания урока «Секреты переработки» в московском «Центре экономии ресурсов».
Педагоги получили «экочемоданчики» с реквизитом, чтобы наглядно рассказывать детям о правильном разделении отходов. До конца года такие занятия посетят 1500 ребят.

По словам Ивана Маринина, 15 педагогов – только начало. Желающих послушать урок намного больше: регоператору поступило почти 150 заявок. В 2020 начнётся обучение и сельских педагогов.
В 2019 году Удмуртия почти с нуля создавала новую для себя отрасль. Следующий год – второй шаг в борьбе с мусором.

Автор материала: Анна Торхова

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