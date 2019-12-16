Год ЧистоПоУдмуртски

На полигоны за январь-ноябрь вывезли около 300 тыс. тонн отходов, что в два раза больше, чем было раньше. Всё потому, что теперь перевозчикам выгодно привозить мусор: плату они получают по факту (больше привезли – больше заработали).



По словам Ивана Маринина, если не сортировать все эти отходы, через 2-3 года места захоронения переполнятся. Сегодня мусоросортировочная станция есть на полигоне «Чистый город», её мощность в этом году увеличили с 40 до 70 тыс. тонн отходов в год. В 2020 запускается станция в Уве на 100 тыс. тонн и на 40 тыс. тонн в Якшур-Бодье. В Глазове инвестор вложил деньги в строительство станции на 40 тыс. тонн. Она также запустится в следующем году.



Пока весь мусор в Удмуртии свозится на пять полигонов, крупнейший из них – Нылгинский – принимает отходы почти от 1 млн жителей. Для сравнения, в Кировской области таких мест захоронения более 20, а в Татарстане – более 50.



Мусора меньше не становится, а складировать его где-то нужно. В 2020 году старый полигон решили временно открыть в Сарапуле, а в Камбарке запустят новый «с нуля». Там его особенно не хватает. Сегодня весь мусор из Камбарки везут за 230 км – на Нылгинский полигон.

