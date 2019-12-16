Год ЧистоПоУдмуртски

Поначалу вопросов у населения было много, по регионам прокатилась волна недовольств. Собственники жилья не понимали, за что им придется платить. Теперь помимо стандартной жилищной услуги по вывозу мусора в тариф включили его сбор, транспортировку, сортировку, обезвреживание, утилизацию, захоронение – за это и платим. Есть россияне, которые пока игнорирует новую строчку в платежке, из-за чего регоператоры по всей стране недополучают миллиарды рублей. Они рискуют попасть в список банкротов, а реформа может в этих регионах пойти вспять. Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин поручил властям принять меры, чтобы не допустить мусорных коллапсов в субъектах.