Новый демо-этаж в доме «Аксиома»
10 квартир, 3 вида отделки, интерьер и технорум
«Инком-Инвест» предлагает увидеть все - от образцов технологий до вариантов отделки.
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В строящемся доме «Аксиома» на улице 9-я Подлесная в Ижевске, «Инком-Инвест» открыл обновленный демонстрационный этаж для покупателей - участников долевого строительства и тех, кто находится в поиске квартиры в новостройке.
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Новый демо-этаж расположен в двух секциях дома. Включает 10 квартир - от студий до трехкомнатных с основными планировками «Аксиомы». Представлены все основные стадии строительства квартир с тремя видами отделки.
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Квартиры с черновой отделкой «Инком-Инвест» показывает для того, чтобы оценить живые планировки и убедиться в качестве материалов: посмотреть коммуникации, межквартирные стены из керамического кирпича.
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В квартирах с предчистовой отделкой можно оценить оштукатуренные стены - ровные и готовые для нанесения финишных отделочных материалов.
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Компания выполнила фирменную меблировку демо-квартиры: это реальные минималистичные столы, стулья и диваны, а также фирменная 2D-визуализация элементов интерьера в реальных размерах. Легко сориентироваться в пространстве и представить, как будет выглядеть собственная обстановка.
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В «комплекте» предчистовой отделки - оштукатуренные ровные стены, готовые к поклейке обоев, выровненный многослойный пол, большие окна, прочные стальные входные двери, качественная фурнитура - розетки, выключатели. А также межкомнатные стены из пазогребневых плит.
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Квартира с чистовой отделкой идеальна, чтобы познакомиться с форматом «заезжай и живи». Для тех, кто хочет первое время не соприкасаться с ремонтом.
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В этом варианте отделки в квартире есть все необходимое - прочные стальные входные двери, ламинат высокого класса, обои и фурнитура, сантехника, межкомнатные двери и подвесной потолок.
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При аккуратном использовании ремонт в квартире с чистовой отделкой в «Аксиоме» не потребуется пять лет.
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Изюминка обновленного демо-этажа - технорум. Это пространство, в котором «Инком-Инвест» установил реальные образцы технологий, которые применяются в «Аксиоме».
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В техноруме вы увидите из чего состоит многослойный фасад и многослойный пол, оцените толщину кирпичных стен, посмотрите на радиатор в разрезе и сами проверите, как работают окна с серебряным нано-напылением.
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Экскурсия на демонстрационный этаж - это повод для того, чтобы оценить не только качество дома, но и окружающей его инфраструктуры. Рекомендуем оценить транспортную доступность, приехав на автомобиле или на общественном транспорте.
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А еще до или после экскурсии можно прогуляться по микрорайону и увидеть, насколько близко расположено все самое необходимое: школа, детские сады, магазины с товарами первой необходимости, детские студии и спортивные клубы.
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Демо-этаж - настоящий тест-драйв жилья: можно все посмотреть, почувствовать и проверить лично. За 9 месяцев работы, прошло 300 индивидуальных и 25 групповых экскурсий. Всего на демо-этаже побывало 1500 человек.
Запишитесь на индивидуальную или групповую экскурсию в «Инком-Инвест» в офисе продаж или на сайте компании. Специалисты подберут удобное время, сопроводят вас в течение всей экскурсии, ответят на вопросы. Среднее время экскурсии - 20 минут.
Застройщик ООО Спецдомстрой. ОГРН 1151831002872. Разрешение на строительство №18-RU18303000-79-2016 от 17.03.16г. Проектная декларация на сайте www.incominvest.ru.