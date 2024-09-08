В день закрытия Паралимпийских игр в Париже россияне заняли 9 призовых мест

Париж. Франция. Российские спортсмены в финальный день летних Паралимпийских игр в Париже завоевали девять медалей – четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Об этом проинформировал Интерфакс.

Обладателями золотых медалей стали пловцы Роман Жданов в заплыве на 50 м на спине и Дарья Лукьяненко на 100-метровке вольным стилем, легкоатлеты Андрей Вдовин в беге на 200 метров, Матвей Якушев в прыжках в длину.

Легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 метров и Виктория Ищиулова в заплыве на 100 метров баттерфляем заняли вторые места.

Бронзу завоевали легкоатлет Артем Калашян в беге на 200 метров, настольная теннисистка Маляк Алиева и пловец Егор Ефросинин на 50-метровке баттерфляем.

В активе российских паралимпийцев 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

8 сентября — финальный день соревнований, и сегодня состоится церемония закрытия Паралимпиады-2024.

Это показатель восьмого места в общем зачете Паралимпиады, где достижения российских и белорусских спортсменов, однако, не учитываются.