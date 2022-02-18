В CAS объяснили, откуда в пробах Валиевой появился запрещенный препарат

Пекин. КНР. Следы метазидина в допинг-пробах Камилы Валиевой могли появиться после совместного обеда с ее дедушкой. Об этом говорится в опубликованном Спортивным арбитражным судом (CAS) решении по делу российской фигуристки, пишет «Интерфакс».

Родственник спортсменки принимает данный препарат после перенесенной операции по замене сердца и носит лекарство с собой. Он отвозит внучку на тренировки и обратно, также они вместе обедают, засвидетельствовала мать Валиевой.

В подтверждение была представлена видеозапись, на кадрах которой видно, что в машине дедушки фигуристки имеется упаковка «Триметазидина МВ».

Также сообщается, что на допинг Валиеву тестировали многократно с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года. При этом все пробы кроме одной, сданной в декабре 2021 года, были отрицательными.

Напомним, в связи с обнародованием результатов этой пробы Международный Олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпиаде в Пекине 7 февраля. Российское анитидопинговое агентство запретило 15-летней фигуристке участвовать в дальнейших соревнованиях, но это решение было оспорено.

13 февраля CAS допустил Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании, придав спортсменке статус защищенного лица в силу ее возраста. При этом МОК объявил об отмене церемонии награждения в женском одиночном турнире, если Валиева выступит на нем с призовым результатом. Также в Международном Олимпийском комитете назвали победы россиянки «предварительными». 17 февраля по итогам произвольной программы фигуристка заняла на нем 4 место. До этого она выиграла короткую программу. Победу в турнире одержала Анна Щербакова, серебро досталось другой россиянке, Александре Трусовой.

