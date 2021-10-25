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В Лас-Вегасе появилась бронзовая статуя боксера Тайсона

12:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Лас-Вегасе появилась бронзовая статуя боксера Тайсона
12:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#США\n#спорт\n#единоборства\n#бокс\n#спортсмены\n#скульптура\n#памятники\n#знаменитости\n#Майк Тайсон
Фото: instagram.com/daznboxing
138
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Высота монумента составляет 10 футов (более 3 метров).

Лас-Вегас. США. Прижизненный памятник Майку Тайсону появился в американском Лас-Вегасе. Трехметровую бронзовую статую боксера установили в одном из гостинично-развлекательных комплексов, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на портал Fightnews.

Бывший абсолютный чемпиона мира в супертяжелом весе лично принял участие в открытии скульптуры. Тайсон сфотографировался на фоне монумента и разместил снимок на своей странице в Instagram, снабдив его надписью «Наконец-то бессмертен».

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом-младшим, закончившийся вничью. Перед выходом на ринг экстравагантный боксер поставил на стол торт в виде головы своего соперника и съел шоколадное «ухо» Джонса-младшего.

Кстати, в феврале 2022 года 55-летний Тайсон снова может надеть перчатки – для боя с американским блогером Логаном Полом.

12:29, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#США\n#спорт\n#единоборства\n#бокс\n#спортсмены\n#скульптура\n#памятники\n#знаменитости\n#Майк Тайсон
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