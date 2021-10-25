В Лас-Вегасе появилась бронзовая статуя боксера Тайсона

Высота монумента составляет 10 футов (более 3 метров).



Лас-Вегас. США. Прижизненный памятник Майку Тайсону появился в американском Лас-Вегасе. Трехметровую бронзовую статую боксера установили в одном из гостинично-развлекательных комплексов, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на портал Fightnews.

Бывший абсолютный чемпиона мира в супертяжелом весе лично принял участие в открытии скульптуры. Тайсон сфотографировался на фоне монумента и разместил снимок на своей странице в Instagram, снабдив его надписью «Наконец-то бессмертен».

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом-младшим, закончившийся вничью. Перед выходом на ринг экстравагантный боксер поставил на стол торт в виде головы своего соперника и съел шоколадное «ухо» Джонса-младшего.

Кстати, в феврале 2022 года 55-летний Тайсон снова может надеть перчатки – для боя с американским блогером Логаном Полом.