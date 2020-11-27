Майк Тайсон съел на камеру шоколадное ухо Роя Джонса-младшего

Бой между ветеранами бокса состоится в ночь на 29 ноября.



Нью-Йорк. США. На традиционный американский праздник День благодарения экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поставил на стол шоколадный торт в виде головы Роя Джонса-младшего. Видео, на котором боксер в кругу семьи поедает ухо своего предстоящего соперника, появилось в YouTube 26 ноября, пишет телеканал «МИР 24».

Съев кусочек, остальное Тайсон отдал своей собаке. За первые сутки ролик набрал свыше 195 тыс. просмотров.

Напомним, в 1997 году во время боя Майк Тайсон откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду.

В ночь с 28 на 29 ноября Майк Тайсон встретится на ринге с Роем Джонсом-младшим. Последнему, впрочем, за уши можно не бояться: ветеранам предписали биться в шлемах. К тому же задолго перед поединком Джонс застраховал свои уши на значительную сумму.