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Майк Тайсон съел на камеру шоколадное ухо Роя Джонса-младшего

18:20, 27 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Майк Тайсон съел на камеру шоколадное ухо Роя Джонса-младшего
18:20, 27 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#спорт\n#спортсмены\n#единоборства\n#видео\n#скандал\n#бокс\n#Майк Тайсон
Фото: скриншот видео с YouTube
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Бой между ветеранами бокса состоится в ночь на 29 ноября.

Нью-Йорк. США. На традиционный американский праздник День благодарения экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон поставил на стол шоколадный торт в виде головы Роя Джонса-младшего. Видео, на котором боксер в кругу семьи поедает ухо своего предстоящего соперника, появилось в YouTube 26 ноября, пишет телеканал «МИР 24».

Съев кусочек, остальное Тайсон отдал своей собаке. За первые сутки ролик набрал свыше 195 тыс. просмотров.

Напомним, в 1997 году во время боя Майк Тайсон откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду.

В ночь с 28 на 29 ноября Майк Тайсон встретится на ринге с Роем Джонсом-младшим. Последнему, впрочем, за уши можно не бояться: ветеранам предписали биться в шлемах. К тому же задолго перед поединком Джонс застраховал свои уши на значительную сумму.

18:20, 27 ноября, 2020
Евгений Кандаков
118
0
#спорт\n#спортсмены\n#единоборства\n#видео\n#скандал\n#бокс\n#Майк Тайсон