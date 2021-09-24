В Великобритании легкоатлет случайно выиграл полумарафон

Из-за этого его результат аннулировали.

Бристоль. Великобритания. Курьёзный случай произошёл на полумарафоне в английском городе Бристоль — атлет по ошибке выиграл соревнование. Об этом пишет «Газета.ру».

Первым финишную черту полумарафона на 22 км пересёк легкоатлет по имени Омар Ахмед. Его результат составил 63 минуты. Когда бегуна хотели наградить, выяснилось, что его нет в списках. Разбирательство показало, что Ахмед должен был бежать 10 км, однако в нужном месте он не свернул и продолжил движение.

Результат спортсмена пришлось аннулировать, а победу присудить другому участнику по имени Крис Томпсон — он пробежал 22 км за 67 минут.