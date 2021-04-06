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Команда КНДР не выступит на Олимпиаде в Токио

10:15, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Команда КНДР не выступит на Олимпиаде в Токио
10:15, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Северная Корея\n#спорт\n#спортсмены\n#коронавирус\n#параолимпиада\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада
Фото: pixabay.com
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Официальной причиной названа опасность заражения спортсменов COVID-19.

Пхеньян. КНДР. Власти Северной Кореи отказались отправлять сборную страну на Олимпийские игры в Японию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ренхап».

Как сообщает южнокорейское агентство, решение об этом было объявлено по итогам заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета КНДР. Официальной причиной объявлено желание не допустить заражения своих спортсменов коронавирусом.

Напомним, XXXII Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября. Недавно стало известно, что из-за сложной эпидемиологической обстановки на них не пустят иностранных болельщиков.

10:15, 06 апреля, 2021
Евгений Кандаков
211
0
#Северная Корея\n#спорт\n#спортсмены\n#коронавирус\n#параолимпиада\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада