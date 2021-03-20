Решение связано с распространением коронавируса.

Токио. Япония. Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Об этом сообщается на сайте оркомитета турнира.

Причина такого решения — в коронавирусе. Власти не хотят допустить его массового распространения. Особенно это выглядит актуально на фоне появления новых штаммов — британского и южноафриканского, которые являются более устойчивыми.

Впрочем, речь шла не только о болельщиках. Японские власти допускают, что иностранные граждане в принципе не смогут въехать в Японию этим летом. Тем иностранцам, кто уже купил билеты на Олимпиаду, вернут их стоимость.

Напомним, соревнования должны были начаться ещё 24 июля 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической обстановки их пришлось перенести на 2021 год. Неоднократно появлялась информация, что игры отменят вновь, а американский штат Флорида даже хотел «забрать» право на проведение Олимпиады себе.

Ранее также стало известно, что эстафета Олимпийского огня пройдёт без зрителей.