  • $ 74.14 ↑
  • € 88.43 ↑

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

18:18, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков
18:18, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
97
0
#Япония\n#Токио\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада
Фото: pixabay.com
97
0

Решение связано с распространением коронавируса.

Токио. Япония. Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков. Об этом сообщается на сайте оркомитета турнира. 

Причина такого решения — в коронавирусе. Власти не хотят допустить его массового распространения. Особенно это выглядит актуально на фоне появления новых штаммов — британского и южноафриканского, которые являются более устойчивыми. 

Впрочем, речь шла не только о болельщиках. Японские власти допускают, что иностранные граждане в принципе не смогут въехать в Японию этим летом. Тем иностранцам, кто уже купил билеты на Олимпиаду, вернут их стоимость. 

Напомним, соревнования должны были начаться ещё 24 июля 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической обстановки их пришлось перенести на 2021 год. Неоднократно появлялась информация, что игры отменят вновь, а американский штат Флорида даже хотел «забрать» право на проведение Олимпиады себе. 

Ранее также стало известно, что эстафета Олимпийского огня пройдёт без зрителей.

18:18, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
97
0
#Япония\n#Токио\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада