Организаторы перенесенной Олимпиады в Токио пообещали вернуть деньги за билеты болельщикам

Новые сроки ее проведения – с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Токио. Япония. Любители спортивных зрелищ, купившие билеты на перенесенную летнюю Олимпиаду в Токио, смогут получить свои деньги назад. Об этом сообщили в Организационном комитете игр, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Майнити симбун».

Всего было продано около 4,48 млн билетов на состязания обычных спортсменов, и около 970 тыс. на выступления паралимпийцев.

Как уже сообщалось, из-за коронавируса Олимпиаду «передвинули» на год вперед. Решение об этом принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Новые сроки проведения XXXII Летних Олимпийских игр - с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпиады - с 24 августа по 5 сентября.

Добавим, в середине июня появилась информация о возможном переносе спортивного события на более позднее время.