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Женщина-арбитр впервые будет судить матч за Суперкубок УЕФА

17:00, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Женщина-арбитр впервые будет судить матч за Суперкубок УЕФА
17:00, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#футбол\n#Франция\n#Стамбул\n#Швейцария\n#УЕФА
Фото: uefa.com
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14 августа в Стамбуле сразятся «Ливерпуль» и «Челси».

Швейцария. Женщина-арбитр впервые будет обслуживать крупный турнир под эгидой УЕФА с участием мужских команд. Об этом сообщил Life в пятницу, 2 августа.

Главным рефери матча за Суперкубок УЕФА назначили француженку Стефани Фраппар. В сезоне 2018/2019 она работала на матче мужских команд Лиги 1, а в июле судила финал женского чемпионата мира 2019 года.

«Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — цитирует сайт УЕФА президента организации Александра Чеферина.

Игра за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. За трофей поборются две команды из Англии: победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и триумфатор Лиги Европы «Челси».

17:00, 02 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
79
0
#футбол\n#Франция\n#Стамбул\n#Швейцария\n#УЕФА

 

 

 


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