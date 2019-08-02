Женщина-арбитр впервые будет судить матч за Суперкубок УЕФА

14 августа в Стамбуле сразятся «Ливерпуль» и «Челси».

Швейцария. Женщина-арбитр впервые будет обслуживать крупный турнир под эгидой УЕФА с участием мужских команд. Об этом сообщил Life в пятницу, 2 августа.

Главным рефери матча за Суперкубок УЕФА назначили француженку Стефани Фраппар. В сезоне 2018/2019 она работала на матче мужских команд Лиги 1, а в июле судила финал женского чемпионата мира 2019 года.

«Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте», — цитирует сайт УЕФА президента организации Александра Чеферина.

Игра за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. За трофей поборются две команды из Англии: победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и триумфатор Лиги Европы «Челси».