После мундиаля сборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

До ЧМ-2018 она занимала 70-ю строчку.

Швейцария. Сборная России поднялась с 70 на 49 место в рейтинге ФИФА. Как написал «Спорт Экспресс», взлет на 21 позицию является самым большим подъемом в этом рейтинге.

Причиной «набора высоты» стало выступление сборной на Чемпионате мира по футболу – 2018 года (ЧМ-2018)

Напомним, что на ЧМ-2018 года команда России дошла до четвертьфинала, уступив хорватам.

Самое большое падение зафиксировали у Египта – вниз на 20 позиций на 65-ю строчку. Бывшие чемпионы сборная Германии переместились с 1 на 15 место и впервые покинули топ-10. На первом месте Франции – победители мундиаля.

ТОП-10 сборных по версии ФИФА:

1. Франция (+6);

2. Бельгия (+1);

3. Бразилия (-1);

4. Хорватия (+16);

5. Уругвай (+9);

6. Англия (+6);

7. Португалия (-3);

8. Швейцария (-2);

9. Испания (+1);

10. Дания (+3).