В плей-офф мирового первенства подопечные Фернандо Йерро вышли по результату матча с Марокко.

Калининград. Российские футболисты сыграют со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Соперник национальной команды определился накануне вечером, сообщается на сайте ФИФА.

В плей-офф мирового первенства подопечные Фернандо Йерро вышли по результату матча с Марокко. Игра между командами группы В завершилась со счетом 2:2.

Так, ворота Давида Де Хеа удалось поразить Халиду Бутаибу и Юссефу Эн-Несири. На это испанцы ответили голами Иско и Яго Аспаса. Таким образом, «красная фурия» сохранила лидерство в своей группе и прошла в 1/8 турнира.

1 июля в московских «Лужниках» подопечным Фернандо Йерро предстоит сыграть со сборной России, которая накануне уступила уругвайцам со счетом 0:3.