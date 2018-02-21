В копилку сборной он принес двенадцатую по счету награду.

Пхечхан. Южная Корея. Россиянин Сергей Ридзик стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в ски-кроссе. Как пишет РТ, в начале заезда спортсмен упал, но сумел собраться с силами и приехал к финишу третьим.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал канадец Брэйди Леман. «Серебро» досталось представителю Швейцарии Марку Бишофбергеру.

Отмечается, в копилку российской команды Сергей Ридзик принес двенадцатую по счету награду. Всего в активе россиян 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. В неофициальном медальном зачете олимпийские атлеты из России занимают 20-е место.

Кроме того, в среду утром во время исполнения короткой программы фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд и стала лидером в личном турнире.