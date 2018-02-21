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Уроженка Удмуртии Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе

09:09, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
09:09, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1700
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание
1700
0

Подопечная Этери Тутберидзе побила рекорд Евгении Медведевой, которая выступила несколькими минутами ранее.

Пхенчхан. Южная Корея. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова на Олимпиаде установила мировой рекорд в короткой программе. Подопечная Этери Тутберидзе побила рекорд Евгении Медведевой, которая выступила несколькими минутами ранее.

В сильнейшей группе фигуристок выступили Евгения Медведева, Сатоко Мияхара, Кэйтлин Осмонд, Алина Загитова, Каролин Костнер и Мария Сотскова.

Россиянка Медведева без единой ошибки исполнила короткий прокат, получив от судей 81,61 балла, побив в очередной раз мировой рекорд. Японка Сатоко Мияхара за свое выступление набрала 75,94 балла – это ее лучший результат в карьере. Затем на лед вышла канадка Осмонд, которая также без ошибок откатала свою программу и получила от судей 78,87 балла, также улучшив свое личное достижение.

Затем свою программу «Черный лебедь» представила 15-летняя уроженка Удмуртии Алина Загитова. Судьи безупречно исполненный прокат оценили на 82,92. Это новый мировой рекорд.

Соревнования продолжаются. В заключительной группе выступят еще две фигуристки.

UPD: Загитова является лидером после окончания коротких прокатов.

09:09, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1700
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание

 

 

 

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