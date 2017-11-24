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      Международная федерация бобслея отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

      09:06, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:06, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      224
      0
      #спорт\n#запрет\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      224
      0

      Временно дисквалифицированы Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

      Лозанна. Швейцария.  Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила от соревнований четырех российских спортсменов. Дисквалифицированы скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. 

      Как пишут Известия.ру, в пресс-службе IBSF сообщили, что скелетонистов отстранили на основании решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014 года. 

      Ранее она лишила Третьякова и Никитину  золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Сочи, а также аннулировала результаты Орловой и Потылицыной за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, российских спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх. 

      09:06, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      224
      0
      #спорт\n#запрет\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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