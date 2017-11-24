Международная федерация бобслея отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов

Временно дисквалифицированы Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Лозанна. Швейцария. Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила от соревнований четырех российских спортсменов. Дисквалифицированы скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.

Как пишут Известия.ру, в пресс-службе IBSF сообщили, что скелетонистов отстранили на основании решения комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014 года.

Ранее она лишила Третьякова и Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Сочи, а также аннулировала результаты Орловой и Потылицыной за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, российских спортсменов пожизненно отстранили от участия в олимпийских играх.