Больше ста полицейских пострадали при разгоне первомайских демонстраций во Франции

Париж. Франция. Во время массовых акций протеста в первомайские праздники во Франции получили травмы более 100 полицейских и жандармов. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на BFM.

Французы недовольны пенсионной реформой, объявленной правительством. Протесты идут уже несколько месяцев. 1 мая по всей стране на улицы вышли 782 тыс. демонстрантов, из них 112 тыс. – в Париже. Около 300 участников акций были задержаны. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, для отслеживания зачинщиков беспорядков полиция использовала дроны. В частности, наблюдение с воздуха помогло оперативно задержать протестующих, атаковавших здание мэрии Лиона.

Напомним, власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, который вступит в силу осенью 2023 года. Реформа привела к массовым демонстрациям, забастовкам, митингам и беспорядкам. Одна из самых сильных вспышек насилия на этой почве была отмечена 17 апреля, после телевыступления президента Эммануэля Макрона.