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Жители Венеции сквернословят чаще других итальянцев

15:58, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жители Венеции сквернословят чаще других итальянцев
15:58, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Италия\n#Венеция\n#культура\n#язык\n#рейтинг\n#нецензурная лексика
Фото: pxhere.com
33
0

В среднем они употребляют ненормативную лексику 19 раз на дню.

Венеция. Италия. Венецианцы прибегают к крепким выражениям охотнее жителей других городов Италии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные языковой платформы Preply.

Исследование показало, что среднестатистический венецианец произносит ругательства 19 раз в день. По мнению ученых, до такой жизни их довели туристы, наводняющие город круглый год. 

Далее в рейтинге городов, где любят сквернословить, идут Падуя и Брешиа (по 17 нецензурных слов в сутки), затем Генуя (14 крепких выражений). Вопреки распространенному мнению об особенностях темперамента жителей Южной Италии, все эти города находятся в северной части страны. Единственный южный город, где выражаются заметно чаще средних значений (12 раз в день) – Мессина.

Напомним, столицей российских сквернословов по результатам исследований постов в соцсетях неоднократно становился город Дно Псковской области.

15:58, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Италия\n#Венеция\n#культура\n#язык\n#рейтинг\n#нецензурная лексика