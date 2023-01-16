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В Берлине прошла демонстрация под флагом ДНР

12:14, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Берлине прошла демонстрация под флагом ДНР
12:14, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Германия\n#Берлин\n#ДНР\n#Россия\n#политика\n#соцсети\n#акции протеста\n#митинг
Фото: pxhere.com
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Участники высказывались против антироссийской политики Запада.

Берлин. ФРГ. В столице Германии состоялся ежегодный марш социалистов. Участники несли флаг Донецкой Народной Республики и антинатовские лозунги, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на газету Welt.

15 января тысячи немцев почтили память убитых в этот день 104 года назад лидеров Германской революции Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Левые активисты прошли по улицам Берлина до мемориала на Центральном кладбище Фридрихсфельде. В шествии участвовали такие политики, как городской сенатор по культуре Клаус Ледерер, лидер фракции Левой партии в Бундестаге Амира Мохамед Али и бывший сопредседатель партии Дитмар Барч. Демонстранты несли с собой лозунги против антироссийской политики Запада. По заявлениям участников, руководству ФРГ следует заняться внутренними проблемами страны, а не ввязываться в сомнительную авантюру на Украине.

Также манифестанты несли флаг ДНР, что может повлечь за собой наказание. В соцсетях сторонники и противники участников шествия активно обсуждают мероприятие. В частности, твит британского журналиста в поддержку демонстрации в Берлине прочитали 210 тыс. пользователей. 

12:14, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
250
0
#Германия\n#Берлин\n#ДНР\n#Россия\n#политика\n#соцсети\n#акции протеста\n#митинг