Берлин. ФРГ. В столице Германии состоялся ежегодный марш социалистов. Участники несли флаг Донецкой Народной Республики и антинатовские лозунги, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на газету Welt.

15 января тысячи немцев почтили память убитых в этот день 104 года назад лидеров Германской революции Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Левые активисты прошли по улицам Берлина до мемориала на Центральном кладбище Фридрихсфельде. В шествии участвовали такие политики, как городской сенатор по культуре Клаус Ледерер, лидер фракции Левой партии в Бундестаге Амира Мохамед Али и бывший сопредседатель партии Дитмар Барч. Демонстранты несли с собой лозунги против антироссийской политики Запада. По заявлениям участников, руководству ФРГ следует заняться внутренними проблемами страны, а не ввязываться в сомнительную авантюру на Украине.

Также манифестанты несли флаг ДНР, что может повлечь за собой наказание. В соцсетях сторонники и противники участников шествия активно обсуждают мероприятие. В частности, твит британского журналиста в поддержку демонстрации в Берлине прочитали 210 тыс. пользователей.