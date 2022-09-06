Александр Лукашенко поднял вопрос о возможном лишении ряда лиц гражданства Белоруссии

Минск. Белоруссия. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны во вторник, 6 сентября. Лукашенко отметил, что теме гражданства всегда уделяется самое пристальное внимание.

«Добропорядочные и трудолюбивые граждане — самое главное богатство нашей страны. Мы всегда рады приветствовать на белорусской земле тех, кто искренне желает стать гражданином нашей страны и внести свой вклад в ее развитие», — сказал президент.

По его словам, за последние пять лет белорусское гражданство по различным основаниям получили около 14 тыс. человек. Гражданами Беларуси стремятся стать и становятся выходцы из разных государств, в первую очередь постсоветского пространства. Также в страну едут уроженцы стран Азии, Европы и даже Америки.

Лукашенко призвал в рамках подготовки законопроекта «ещё раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления».

«Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? <…> Предложено было лишать их гражданства. Об этом идёт речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта», — пояснил Лукашенко.

По его словам, необходимо также обсудить требования к соотечественникам, получившим «карту поляка» и иные подобные документы.

«Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность», — отметил глава государства.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков доложил, что проектом предлагаются изменения и дополнения ряда положений закона о гражданстве для обеспечения внутренней безопасности государства и стабильности общественно-политической системы.

«Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретённого в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь согласно перечню статей, которые будут изложены в законе. Предлагается, что такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет», — сказал министр.