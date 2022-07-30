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Житель США выиграл 1,28 млрд долларов в лотерею

18:10, 30 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
Житель США выиграл 1,28 млрд долларов в лотерею
18:10, 30 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
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#США\n#лотерея
Фото: unsplash.com
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На руки победитель получить такую сумму единовременно не сможет.

США. Житель американского штата Иллинойс выиграл джекпот лотереи Mega Millions в размере 1,28 млрд долларов. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на New York Post.

Данный Выигрыш стал третьим по величине в истории США. Победителей объявили утром в субботу. Второй по размеру выигрыш пришёлся на билет, купленный в Бронксе. Его обладатель выиграл 1 000 002 долларов.

Отмечается, что у победителя есть возможность получить 1,28 млрд долларов в течение 29 лет или единовременную сумму в размере 747,2 млн, что в итоге составит 457,5 млн после уплаты налогов.

18:10, 30 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
95
0
#США\n#лотерея