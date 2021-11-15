Оттенок одного из цветов национального флага Франции изменился

Перемену заметили лишь через год.

Париж. Франция. Синий цвет на триколоре Франции приобрел более темный оттенок. Решение об этом принял президент республики Эммануэль Макрон, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Le Parisen.

Как сообщает издание, цветовую гамму сменили еще год назад, но долгое время никто не обращал внимания на такой нюанс — тем более, что официально об этом не объявляли. Обновленные флаги сейчас развеваются над Елисейским дворцом, зданиями Национального собрания и МВД.

Основной причиной реформы послужило то обстоятельство, что флаги Франции и Евросоюза на международных мероприятиях располагались по соседству, а их цвета совпадали. Кроме того, более темный оттенок синего имел триколор Французской республики, утвержденный в 1793 году.

Напомним, национальный флаг Франции окрашен в 3 цвета — слева направо идут синий, белый и красный.