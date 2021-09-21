Президента Бразилии не пустили в кафе Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от коронавируса

Ему с делегацией пришлось обедать на улице.



Нью-Йорк. США. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в кафе из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Бразильский лидер прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН. По пути он с делегацией решил зайти в один из ресторанов бразильской кухни, но его не впустили в помещение из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Как рассказал управляющий ресторана, чиновнику с делегацией пришлось обедать снаружи. По правилам заведения, именно там могут находиться непривитые посетители.

Сам бразильский президент согласился с порядками и не стал требовать впустить его.