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Президента Бразилии не пустили в кафе Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от коронавируса

11:11, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Президента Бразилии не пустили в кафе Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от коронавируса
11:11, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
140
0
#США\n#Бразилия\n#коронавирус\n#общепит
Фото: instagram.com/gilsonmachadoneto
140
0

Ему с делегацией пришлось обедать на улице.

Нью-Йорк. США. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в кафе из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Бразильский лидер прибыл в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН. По пути он с делегацией решил зайти в один из ресторанов бразильской кухни, но его не впустили в помещение из-за отсутствия прививки от коронавируса. 

Как рассказал управляющий ресторана, чиновнику с делегацией пришлось обедать снаружи. По правилам заведения, именно там могут находиться непривитые посетители. 

Сам бразильский президент согласился с порядками и не стал требовать впустить его. 

11:11, 21 сентября, 2021
Андрей Бирюков
140
0
#США\n#Бразилия\n#коронавирус\n#общепит
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