Из-за постоянной стрельбы в Нью-Йорке ввели режим ЧС

Только за время празднования Дня независимости в городе погибло двое и было ранено 33 человека.



Нью-Йорк. США. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим ЧС на территории штата. Причиной послужил всплеск преступлений с использованием огнестрельного оружия, пишет РБК.

На своей странице в Twitter губернатор написал, что стрельба и ее последствия привели к кризису в здравоохранении.

«Объявление о ЧС позволит нам уделить этому кризису все необходимое внимание и ресурсы», - пояснил Куомо.

Для борьбы с уличными стрелками власти штата планируют создать специальное управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Полицию Нью-Йорка усилят новым подразделением по борьбе с незаконным оборотом оружия. Также на 138,7 млн долларов (более 10,3 млрд рублей) будет увеличено финансирование программы профилактики преступлений и создания рабочих мест, чтобы увести молодежь из групп риска с улиц.

С вечера пятницы, 2 июля, по понедельник, 5 июля, в США отмечали День независимости. Праздник сопровождался перестрелками на улицах. По данным телеканала CNN, только в Нью-Йорке отмечено 29 случаев стрельбы, в которых погибли двое и пострадали 33 человека.

В целом с начала 2021 года число преступлений с использованием огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось почти на треть. С января в штате произошло 773 случая стрельбы, в которых пострадали 895 человек.

Ранее президент США Джо Байден предложил запретить свободную продажу оружейных запчастей и дать судам право временно изымать у граждан оружие.