У Трампа появилась своя страница в соцсети Campaign Nucleus

Ранее экс-президента США лишили аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram.



Вашингтон. В социальной сети Campaign Nucleus открылся аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет со ссылкой на Fox News газета Коммерсантъ, там же зарегистрировались некоторые другие деятели Республиканской партии.

При этом Трамп продолжает создавать собственный аналог Facebook, отметил телеканал.

Основателем Campaign Nucleus является бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Брэд Парскейл. Сеть была запущена в 2016 году.

Напомним, ранее 45-го президента США лишили аккаунтов все крупные соцсети: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и Twitch.

В феврале руководство Twitter заявило, что не разблокирует учетную запись Трампа, даже если снова станет главой государства.

В ответ экс-президент и миллиардер начал разрабатывать собственную социальную сеть.