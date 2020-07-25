Протестующие в американском Портленде лишили зрения троих агентов ФБР

Еще двое получили ранения.



Портленд. США. Участники протестных акций в американском Портленде (штат Орегон) при помощи лазеров ослепили троих агентов ФБР. По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, пострадавшие сотрудники спецслужб рискуют навсегда остаться незрячими, пишет «Российская газета» со ссылкой на The New York Post

Еще одному агенту ФБР пронзили гвоздями руку, другой получил огнестрельное ранение, задета кость.

Пострадавшие были отправлены в Портленд с целью остановить продолжающиеся там уже около двух месяцев акции протеста. Манифестанты периодически пытаются штурмовать здание суда и другие учреждения. Они швыряют в окна пиротехнические изделия и другие предметы, разрисовывают стены краской, вступают в потасовки с охраной.

Недавно участники беспорядков освоили новое «оружие» - ослепляющие лазеры. В связи с этим для федеральных агентов начали закупать защитные очки.

По данным Reuters, недавно в Портленде задержали 18 человек, подозреваемых в организации протестов: им инкриминируют насилие в отношении полиции и попытки захвата здания суда.

Другим центром беспорядков в США стал Сиэтл. 23 июля администрация Трампа направила туда отряд полицейских и спецназовцев для защиты объектов федеральной собственности. В выходные, как ожидается, протестные акции вспыхнут в городе с новой силой.

Напомним, массовые выступления против расизма охватили США и ряд других стран после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая этого года. Толпы активистов движения Black Lives Matter выходят на демонстрации и пикеты, громят магазины и полицейские участки, сносят памятники обвиненным в расизме историческим деятелям.