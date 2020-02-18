Канада депортирует 96-летнего эсэсовца, причастного к убийству 214 детей в Ейске

Факт своей службы переводчиком в «отряде смерти» Гельмут Оберлендер не отрицает.



Оттава. Канада. Власти Канады приступили к процессу депортации из страны 96-летнего Гельмута Оберлендера. Ранее материалы о нем запросила Россия в связи с возбуждением дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

О начале депортации своего подзащитного рассказал адвокат Гельмута Оберлендера Рон Поултон. В то же время он отметил, что никаких фактических действий по экстрадиции пока не проводилось.

Ранее бывшего карателя лишили канадского гражданства. Апелляцию по данному решению Верховный суд страны отклонил в конце прошлого года.

Между тем в середине февраля Следственный комитет России обратился к Канаде с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера. Выяснилось, что он причастен к убийству 214 детдомовцев из Ейска в октябре 1942 года. Эсэсовцы отправили детей в мобильную газовую камеру. Оберлендер служил в карательном отряде переводчиком. Подразделение действовало на оккупированных территориях в 1942-43 годах и было причастно к целому ряду преступлений.

Факта своей службы в данном «отряде смерти» бывший эсэсовец не отрицает, но утверждает, что лично не участвовал в убийствах.

Добавим, Гельмут Оберлендер включен в список десятерых наиболее разыскиваемых нацистских преступников из ныне живущих Центром Симона Визенталя (США).