Джефф Безос пожертвует 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата

Бизнесмен выделит гранты на эту сумму ученым и общественным организациям.



Сиэтл. США. Самый богатый человек планеты озаботился проблемой глобального потепления. Владелец компании Amazon Джефф Безос решил создать фонд с капиталом в 10 млрд долларов для финансирования исследований и программ по борьбе с изменением климата в мировом масштабе, сообщает «Интерфакс».

В социальной сети предприниматель написал, что гранты Bezos Earth Fund начнут выделяться летом 2020 года. По его словам, средства фонда пойдут на поддержку любых усилий ученых и общественных активистов, которые способны помочь охране живой природы нашей планеты.

Состояние 56-летнего Джеффа Безоса оценивается в 129,9 млрд долларов. В настоящее время он считается самым богатым человеком в мире.