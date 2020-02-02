На дороге из Грузии в Россию образовалась трёхкилометровая очередь из машин

Дальнобойщики не могут пересечь Крестовый перевал.

Жинвали. Грузия. В Грузии образовалась трёхкилометровая очередь из машин на дороге в Россию. Причиной задержки стал сильный снегопад и угроза схода лавин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.



Колонна из трейлеров стоит уже вторые сутки на Военно-Грузинской дороге у посёлка Жинвали. Вечером 1 февраля дальнобойщикам подвезли горячую еду. Местные власти предоставили информацию о ситуации на закрытом из-за непогоды Крестовом перевале. Водителей заверили, что расчистка снега начнется, как только минует опасность схода лавин. После этого движение возобновится.



Крестовый перевал закрыли в ночь на 31 января. Сначала запретили проезжать большегрузам, а затем и всем видам транспорта. Это единственная сухопутная дорога, связывающая с Россией Грузию и Армению.