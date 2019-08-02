Женщинам из Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно

Также они получили право быть опекуном несовершеннолетних.

Саудовская Аравия. Женщины Саудовской Аравии смогут самостоятельно получать паспорт и выезжать за границу. Как передаёт RT, соответствующие изменения в ряд законов королевства внесли власти.

Согласно новой формулировке закона, достигшая 21 года женщина сможет самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее. Кроме того, в рамках принятых поправок женщины, наряду с мужчинами, получили право быть опекуном для несовершеннолетних детей.

Напомним, в конце января сообщалось, что около 150 женщин из Саудовской Аравии подали заявки с целью получить статус лицензированных туристических гидов.