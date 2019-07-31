Останки гангстера Джона Диллинджера эксгумируют в США

На этом настоял его племянник.

США. В Соединённых Штатах Америки извлекут из могилы останки легендарного гангстера 1930-х годов Джона Диллинджера. Как передаёт RT со ссылкой на Indianapolis Star, эксгумация останков состоится 16 сентября по запросу племянника «Джонни Д.».

После проведения процедуры останки будут вновь захоронены. Причины самой эксгумации не уточняются.

Напомним, один из самых разыскиваемых американских преступников Джон Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. За свою жизнь он совершил ограбления около 20 банков и нападения на четыре полицейских отделения, дважды совершал побеги из тюрьмы.

Родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб около 2,5 тонн бетона.