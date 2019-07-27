Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

Владислав Марченко заявил, что откровенно одетые девушки смахивают на проституток.
Киев. Украина. Украинки посчитали оскорбительным недавнее заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко. Как пишет РенТВ, чиновник написал на своей странице в соцсети Facebook, что откровенно одетые девушки смахивают на проституток.
Обидевшиеся представительницы прекрасного пола стали выкладывать в соцсетях фотографии в нижнем белье, коротких юбках и с глубоким декольте с хештегом #забулазапитатиуМарченка («забыла спросить у Марченко»). Участницы акции заявили, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и никто не должен их притеснять.
Свой пост Марченко впоследствии удалил.