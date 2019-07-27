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Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника
11:45, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
29
0
#общество\n#Украина\n#женщины
Фото: pexels.com
29
0

Владислав Марченко заявил, что откровенно одетые девушки смахивают на проституток.

Киев. Украина. Украинки посчитали оскорбительным недавнее заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко. Как пишет РенТВ, чиновник написал на своей странице в соцсети Facebook, что откровенно одетые девушки смахивают на проституток.

Обидевшиеся представительницы прекрасного пола стали выкладывать в соцсетях фотографии в нижнем белье, коротких юбках и с глубоким декольте с хештегом #забулазапитатиуМарченка («забыла спросить у Марченко»). Участницы акции заявили, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и никто не должен их притеснять.

Свой пост Марченко впоследствии удалил.

11:45, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
29
0
#общество\n#Украина\n#женщины

 

 

 


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