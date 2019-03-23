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Костюмы супергероев Marvel Television пустят с молотка

11:27, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
11:27, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
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#шоу-бизнес\n#США\n#телевидение\n#кино\n#Marvel
Фото: CBR
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Организаторы подготовили для фанатов 750 лотов.

Голливуд. США. Студия Marvel Television, создающая телесериалы по комиксам «Марвел», в сотрудничестве с Prop Store проведет специальный аукцион. С молотка пустят костюмы и атрибутика из супергеройской линейки компании: «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака», пишет News.ru.

«Реквизит и костюмы, созданные для этих сериалов — живое воплощение того, как комиксы оживают. Мы рады партнёрству с Prop Store, чтобы дать поклонникам уникальную возможность получить подлинные знаковые сувениры, которые использовались для создания этих любимых шоу Marvel», - цитирует издание слова представителя компании.

Двухдневный аукцион пройдёт в августе 2019 года. Организаторы подготовили для фанатов 750 лотов. В их числе - очки Мэтта Мёрдока, изрешечённая пулями худи героя Гарлема и саи Электры Начиос.

11:27, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
111
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#шоу-бизнес\n#США\n#телевидение\n#кино\n#Marvel

 

 

 


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