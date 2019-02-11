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Полицейские в Индонезии запугивали подозреваемого змеей

16:36, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:36, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
596
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#права человека\n#допросы\n#Индонезия
Фото: Скрин
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Позже правоохранители извинились.

Индонезия. В сеть попало видео, на котором индонезийские полицейские запугивают подозреваемого змеей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВВС.

На кадрах видно, что мужчина, закованный в наручники, сидит на полу, а другой человек обматывает рептилию вокруг шеи и тела кричащего от страха подозреваемого.  

Отмечается, что задержанного подозревают в краже телефонов.

Позже полицейские извинись. Представитель правоохранительных органов Тонни Ананда Свадайа назвал действия стражей порядка непрофессиональными и подчеркнул, что змея была ручная и неядовитая.

 «Мы предприняли жесткие меры в отношении этих сотрудников», —сказал он.

Правозащитники отметили, что нарушение прав человека в провинции Папув – не редкое явление. Дело в том, что в регионе сильные сепаратистские настроения. Юрист Вероника Коман рассказала, что не так давно полицейские посадили в клетку со змеями активиста, который выступает за независимость региона.

 

Colonial Indonesian police uses snake to interrogate a young West Papuan man

Colonial

16:36, 11 февраля, 2019
Дарья Снидкова
596
0
#права человека\n#допросы\n#Индонезия

 

 

 


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