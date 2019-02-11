Полицейские в Индонезии запугивали подозреваемого змеей

Позже правоохранители извинились.
Индонезия. В сеть попало видео, на котором индонезийские полицейские запугивают подозреваемого змеей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВВС.
На кадрах видно, что мужчина, закованный в наручники, сидит на полу, а другой человек обматывает рептилию вокруг шеи и тела кричащего от страха подозреваемого.
Отмечается, что задержанного подозревают в краже телефонов.
Позже полицейские извинись. Представитель правоохранительных органов Тонни Ананда Свадайа назвал действия стражей порядка непрофессиональными и подчеркнул, что змея была ручная и неядовитая.
«Мы предприняли жесткие меры в отношении этих сотрудников», —сказал он.
Правозащитники отметили, что нарушение прав человека в провинции Папув – не редкое явление. Дело в том, что в регионе сильные сепаратистские настроения. Юрист Вероника Коман рассказала, что не так давно полицейские посадили в клетку со змеями активиста, который выступает за независимость региона.
Colonial Indonesian police uses snake to interrogate a young West Papuan man
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