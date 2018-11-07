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79 похищенных террористами школьников освободили в Камеруне

19:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
117
0
#дети\n#боевики\n#похищение\n#террористы
Фото: lg.vgorode.ua/
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В плену остаются директор школы и учитель.

Баменд. Камерун. Всех похищенных террористами детей из школы в Камеруне освободили. Об этом пишет «360» со ссылкой на AFP.

В понедельник, 5 ноября, министр связи Исса Бакари Тихрома объявил об свободе 79 учеников. Директор и учитель до сих пор остаются в руках боевиков.

Напомним, детей похитили из пресвитерианской средней школы в Баменде. Там сильное влияние оказывают воинствующие сепаратисты, требующие создания независимой республики Амбазония. Их и обвинили в похищении.

Ранее, в сети появилось видео, на котором террористы заставляют детей называть имена свои и родных.

19:00, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
117
0
#дети\n#боевики\n#похищение\n#террористы

 

 

 


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