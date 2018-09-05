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Красавицы из Чувашии и Якутии представят Россию на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

18:45, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
18:45, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
323
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#конкурс\n#Россия\n#красота\n#Мисс Россия
Фото: vk.com/polyachihinayulia
323
0

Финалы конкурсов пройдут в декабре.

Москва. Юлия Полячихина из Чувашии представит Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщают РИА «Новости».

Финал «Мисс Вселенная» пройдет 16 декабря в Бангкоке.

На конкурс «Мисс мира» от России поедет вторая вице-мисс Россия-2018 Наталья Строева из Якутии. Финал мероприятия состоится в китайском острове Хайнань 8 декабря.

Полячихина является победительницей конкурса «Мисс Россия-2018». Она учится на факультете журналистики в Чувашском государственном университете, а Наталья Строева - студентка первого курса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам, что Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина и 2-ая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева примут участие в благотворительном проекте "Бегу за чудом 2018"! "Мисс Россия" и Фонд "Жизнь как чудо" @kak_chudo приглашают каждого из вас присоединиться и вместе поддержать благое дело. 8 сентября на Цветном Бульваре наши красавицы будут участвовать в благотворительном забеге "Добрая Москва" в поддержку маленьких подопечных фонда "Жизнь как чудо"! Беговой проект "Бегу за чудом" направлен на продвижение благотворительности и создание социально ответственного общества через спорт. На сайте Фонда www.kakchudo.ru можно поддержать инициативу, осуществив любое пожертвование в индивидуальных профилях Юли и Наташи. Все собранные средства пойдут на помощь подопечным Фонда - детям с тяжелыми заболеваниями печени. Все пожертвования будут отображаться в индивидуальном профиле каждой участницы - по ссылке. Поддержать девушек можно также лично - ждём вас 8 сентября на Цветном!

18:45, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
323
0
#конкурс\n#Россия\n#красота\n#Мисс Россия

 

 

 


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