Красавицы из Чувашии и Якутии представят Россию на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»

Финалы конкурсов пройдут в декабре.

Москва. Юлия Полячихина из Чувашии представит Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом сообщают РИА «Новости».

Финал «Мисс Вселенная» пройдет 16 декабря в Бангкоке.

На конкурс «Мисс мира» от России поедет вторая вице-мисс Россия-2018 Наталья Строева из Якутии. Финал мероприятия состоится в китайском острове Хайнань 8 декабря.

Полячихина является победительницей конкурса «Мисс Россия-2018». Она учится на факультете журналистики в Чувашском государственном университете, а Наталья Строева - студентка первого курса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.