Кремль назвал вопрос о наказании за увольнение людей в предпенсионном возрасте дискуссионным

Необходимо «развеять опасения бизнеса».

Москва. Кремль назвал дискуссионным вопрос о введении уголовной ответственности работодателю, уволившему человека предпенсионного возраста. Об этом пишут «Ведомости».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дискуссия необходима, «чтобы развеять опасения бизнеса».

«Существуют механизмы взаимодействия и обсуждения дискуссионных вопросов с бизнес-сообществом, есть организации, объединяющие бизнесменов. По линии этих организаций постоянно осуществляется обратная связь, это первое: эти механизмы работают. Второе: если вы внимательно ознакомились со вчерашним заявлением Путина, то вы заметили, что он сказал, что, безусловно, нужно одновременно создавать заинтересованность у представителей бизнеса больше привлекать людей предпенсионного возраста», — напомнил Песков.

Напомним, что в среду, 29 августа, президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, где анонсировал смягчение планов по изменению пенсионной системы.