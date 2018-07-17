Apple представит более 70 новых эмодзи

Смайлы станут доступны после обновления ПО.

США. Американская корпорация «Apple» в 2018 году представит более 70 новых эмодзи. Смайлы станут доступны после обновления программного обеспечения, сообщает пресс-служба Apple.

Так, одной из новинок станут значки супергероев, амулет Назар, символ бесконечности. Также разработчики расширили список животных, к которым присоединятся кенгуру, павлин, попугай и омар. Пополнится и список продуктов, видов спорта. Появятся эмодзи для людей с седыми, рыжими, кудрявыми волосами и для лысых.