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«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

11:57, 12 июня, 2018
11:57, 12 июня, 2018
951
0
#интернет\n#шутки\n#Канада
951
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Насмешникам показалось, что на недавнем видео с пресс-конференции левая бровь Трюдо сползла вниз.

Оттава. Канада. «Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады Джастина Трюдо стала новым интернет-мемом. Как пишет Life, пользователи всемирной паутины заподозрили политика в ношении ненастоящих бровей.

Насмешникам показалось, что на недавнем видео с пресс-конференции левая бровь Трюдо сползла вниз.

Justin Trudeau's G7 comments that angered Donald Trump

Justin Trudeau's describes the US tariffs imposed on Canadian steel and aluminium imports as 'kind of insulting' during a G7 press conference. Donald Trump reacted to the statement by tweeting: 'Based on Justin's false statements at his news conference ... I have instructed our U.S.


«Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но Дональд Трамп его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте», — такое сообщение опубликовали от имени бровей Джастина Трюдо.

Рускоязычные пользователи тоже не обошли стороной новое веяние. Некоторые посчитали, что бровь сползла из-за чрезмерного употребления кленового сиропа.

11:57, 12 июня, 2018
951
0
#интернет\n#шутки\n#Канада

 

 

 


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