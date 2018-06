«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

Оттава. Канада. «Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады Джастина Трюдо стала новым интернет-мемом. Как пишет Life, пользователи всемирной паутины заподозрили политика в ношении ненастоящих бровей.

Насмешникам показалось, что на недавнем видео с пресс-конференции левая бровь Трюдо сползла вниз.

Justin Trudeau's describes the US tariffs imposed on Canadian steel and aluminium imports as 'kind of insulting' during a G7 press conference. Donald Trump reacted to the statement by tweeting: 'Based on Justin's false statements at his news conference ... I have instructed our U.S.