В Пхеньяне прошла встреча между главой российского МИДа и его северокорейского коллеги Ли Ен Хо.

Пхеньян. КНДР. Сергей Лавров рассказал о способах разрешения ядерного кризиса на Корейском полуострове. В Пхеньяне 31 мая прошла встреча между главой российского МИДа и его северокорейского коллеги Ли Ен Хо, пишет Газета.ру.

В частности, разрешить существующий ядерный кризис позволит поэтапное снятие санкций с КНДР. Кроме того, Сергей Лавров отметил, что сам процесс денуклеаризации нельзя воплотить «за один присест».

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены», - сказал Лавров.

Напомним, в конце мая стало известно, что США пока не планируют вводить новые санкции против КНДР. Таким образом Вашингтон решил наладить дипломатические отношения с Пхеньяном в преддверии встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.