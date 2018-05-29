play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

США пока не планируют вводить санкции против КНДР из-за встречи Трампа и Ким Чен Ына

11:02, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
11:02, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
131
0
#США\n#саммит\n#санкции\n#Вашингтон\n#Северная Корея\n#переговоры\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
131
0

Вашингтон решил наладить дипломатические отношения с Пхеньяном.

Вашингтон. США. Американское руководство пока не планирует вводить новые санкции против КНДР. Как пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal, поводом стала будущая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.  

Вашингтон решил наладить дипломатические отношения с Пхеньяном, утверждают источники зарубежного издания. Изначально Штаты намеревались в конце мая ввести определенные меры против Северной Кореи. Но отложили их на неопределенный срок в связи с подготовкой к переговорам между двумя странами.  

Ожидается, что первый в истории саммит между США и КНДР состоится 12 июня. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре.  

Напомним, в конце мая прошла вторая встреча между Сеулом и Пхеньяном. Главы двух Корей вновь пообщались друг с другом в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей. 

11:02, 29 мая, 2018
Александра Бобрович
131
0
#США\n#саммит\n#санкции\n#Вашингтон\n#Северная Корея\n#переговоры\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
32368

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

14722
15:16, 27 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10338
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

8656
15:13, 25 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

8528
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2367

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2099
10:40, 25 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

1997
12:07, 26 мая, 2018

Роскосмос начнет строительство второй очереди «Восточного» в июне

1893
16:30, 24 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

1891
13:25, 27 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2187

Названы пять лучших книг за последние полвека

2020
18:05, 27 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1997
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1966
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1861
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

28 мая, 2018

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

28 мая, 2018

Безопасный дом от «Ростелекома»

28 мая, 2018