США пока не планируют вводить санкции против КНДР из-за встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон решил наладить дипломатические отношения с Пхеньяном.

Вашингтон. США. Американское руководство пока не планирует вводить новые санкции против КНДР. Как пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal, поводом стала будущая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Вашингтон решил наладить дипломатические отношения с Пхеньяном, утверждают источники зарубежного издания. Изначально Штаты намеревались в конце мая ввести определенные меры против Северной Кореи. Но отложили их на неопределенный срок в связи с подготовкой к переговорам между двумя странами.

Ожидается, что первый в истории саммит между США и КНДР состоится 12 июня. Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре.

Напомним, в конце мая прошла вторая встреча между Сеулом и Пхеньяном. Главы двух Корей вновь пообщались друг с другом в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили ход выполнения ранее достигнутых договоренностей.