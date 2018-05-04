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Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

14:56, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
14:56, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#Ватикан\n#Италия\n#аукцион\n#папа Римский\n#благотворительность\n#автомобиль
Фото: twitter.com
1637
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Средства от реализации пойдут на помощь иракцам, пострадавшим от террористов.  

Рим. Италия. Роскошный Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому Франциску, будет реализован на аукционе. Как пишет Газета.ру, средства от продажи пойдут на благотворительность. 

За «папомобиль» белого цвета, развивающий скорость до 320 км\час, рассчитывают выручить минимум 300 тысяч долларов США.   

Основная часть денег от продажи пойдет на помощь христианскому населению старинного города Ниневия в Ираке, пострадавшему от террористов.   

Напомним, в 2014 году Папа Римский Франциск продал на аукционе мотоцикл и байкерскую куртку, подаренные ему компанией Harley Davidson. Средства от реализации также были направлены на благотворительность.

14:56, 04 мая, 2018
Евгений Кандаков
1637
0
#Ватикан\n#Италия\n#аукцион\n#папа Римский\n#благотворительность\n#автомобиль

 

 

 


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