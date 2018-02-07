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      Прикрывая сбитого в Сирии пилота Романа Филипова, его напарник уничтожил 2 автомобиля боевиков

      14:53, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:53, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      244
      0
      #Минобороны\n#авиация\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#герои
      Фото: vk.com
      244
      0

      Сумерки и недостаток топлива вынудили летчика вернуться на аэродром.  

      Идлиб. Сирия. Стали известны новые подробности последнего боя майора авиации Романа Филипова, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает russian.rt.com со ссылкой на газету Минобороны «Красная звезда», помощь ему пытался оказать пилот другого российского штурмовика. 

      Он поддерживал командира огнем с воздуха, покуда позволяли запасы топлива. Издание приводит слова летчика: 

      «Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!». 

      После того, как в Су-25 Филипова попала ракета, выпущенная террористами, пилот атаковал боевиков.   

      «Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», - рассказал военнослужащий. 

      Однако вскоре у него остался лишь аварийный запас топлива. К тому же разглядеть место последнего боя майора не позволяли сумерки. Тогда летчик вынужден был вернуться на аэродром. 

      Напомним, пилот сбитого боевиками российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов успел катапультироваться, принял на земле бой с превосходящими силами противника. Когда террористы приблизились к нему, летчик взорвал гранату.   

      Пилоту присвоено звание Героя России посмертно. Его тело доставлено в Россию и будет похоронено на родине в Воронеже.

      В ответ на гибель Романа Филипова ВКС России уничтожили авиаударами порядка 30 боевиков из группы, причастной к атаке на самолет.

      14:53, 07 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      244
      0
      #Минобороны\n#авиация\n#Сирия\n#война\n#конфликт\n#герои

       

       

       

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