Прикрывая сбитого в Сирии пилота Романа Филипова, его напарник уничтожил 2 автомобиля боевиков

Сумерки и недостаток топлива вынудили летчика вернуться на аэродром.

Идлиб. Сирия. Стали известны новые подробности последнего боя майора авиации Романа Филипова, погибшего 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает russian.rt.com со ссылкой на газету Минобороны «Красная звезда», помощь ему пытался оказать пилот другого российского штурмовика.

Он поддерживал командира огнем с воздуха, покуда позволяли запасы топлива. Издание приводит слова летчика:

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!».

После того, как в Су-25 Филипова попала ракета, выпущенная террористами, пилот атаковал боевиков.

«Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», - рассказал военнослужащий.

Однако вскоре у него остался лишь аварийный запас топлива. К тому же разглядеть место последнего боя майора не позволяли сумерки. Тогда летчик вынужден был вернуться на аэродром.

Напомним, пилот сбитого боевиками российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов успел катапультироваться, принял на земле бой с превосходящими силами противника. Когда террористы приблизились к нему, летчик взорвал гранату.

Пилоту присвоено звание Героя России посмертно. Его тело доставлено в Россию и будет похоронено на родине в Воронеже.

В ответ на гибель Романа Филипова ВКС России уничтожили авиаударами порядка 30 боевиков из группы, причастной к атаке на самолет.