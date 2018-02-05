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      В интернет выложили видео последнего боя пилота сбитого террористами Су-25

      15:25, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:25, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      607
      0
      #Минобороны\n#авиация\n#видео\n#Сирия\n#война\n#герои
      Фото: скриншот видео
      607
      0

      За проявленное мужество летчик представлен к званию Героя России посмертно.  

      Идлиб. Сирия. Кадры, на которых заснят, предположительно, последний бой пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25, появились в Сети. Как сообщает russian.rt.com, судя по выложенному материалу, окруженный террористами летчик подорвал себя гранатой. 

      Также запись позволяет расслышать последние слова офицера: «Это вам за пацанов». Затем слышен взрыв и видны клубы дыма, поднимающегося над местом, где пилот отстреливался от боевиков. 

      Российский Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб - как предполагают, с помощью ПЗРК. Пилот штурмовика - майор Роман Филипов - катапультировался на территорию, находящуюся под контролем запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра». В неравной схватке с боевиками офицер погиб. 

      В Минобороны России сообщили, что Роман Филиппов был тяжело ранен, но при помощи штатного оружия оборонялся от террористов, пока они не приблизились на несколько десятков метров. Тогда офицер подорвал себя гранатой.   

      Российские военные нанесли удар по району, который удерживают боевики, сбившие самолет. 

      Кроме того, стало известно, что за проявленное мужество майор Роман Филиппов представлен к званию Героя России посмертно.

      15:25, 05 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      607
      0
      #Минобороны\n#авиация\n#видео\n#Сирия\n#война\n#герои

       

       

       

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