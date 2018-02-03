Сейчас стоимость тысячи кубометров составляет 4 942 гривен.

Киев. Украина. На Украине с апреля может на 62% увеличиться стоимость газа. По данным НТВ, для населения цена тысячи кубометров «голубого топлива» составит 8 030 гривен.

Сейчас стоимость тысячи кубометров – 4 942 гривен.

Еще одно повышение тарифа ожидается в октябре. Цена может вырасти на 73% по сравнению с действующей.

Напомним, в конце прошлого года Пётр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России. При этом в «Нафтогазе» назвали цену российского газа привлекательной, отметив, что в 2018 году Украина «будет выбирать минимальные объемы».