Телекомпания RT зарегистрировалась в США как иностранный агент

Иначе организации грозило уголовное дело, пояснила главный редактор Маргарита Симоньян.

Вашингтон. США. Минюст Соединенных Штатов Америки зарегистрировал 13 ноября филиал российской телекомпании RT («Россия сегодня») в качестве иностранного агента. Как пояснила главный редактор Маргарита Симоньян, между уголовным делом и регистрацией иноагентом пришлось выбирать последнее.

На сайте телекомпании отмечается, что ранее в связи с принуждением RT к принятию данного статуса, Президент России Владимир Путин заявил, что действия американских властей против российских СМИ являются атакой на свободу слова.

В Госдуме пообещали принять зеркальные меры в отношении работающих в России американских СМИ.

Нью-йоркский Комитет защиты журналистов назвал требование минюста США к телеканалу RT зарегистрировать его американский филиал в качестве иноагента «плохой идеей». В то же время он призвал российские власти не принимать ответных мер против зарубежных репортеров.

Согласно американскому законодательству, организация, признанная иностранным агентом, обязана сопровождать свои публикации в СМИ пояснением, что она представляет интересы другого государства. Копии этих материалов в двухнедельный срок должны предоставляться генеральному прокурору США. Также организация-иноагент обязана раз в полгода предоставить информацию о своей деятельности, в том числе о заключенных с кем-либо соглашениях, своих доходах и расходах. Из иностранных СМИ в американском списке иноагентов числятся несколько китайских и японских телекомпаний.