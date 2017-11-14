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      Телекомпания RT зарегистрировалась в США как иностранный агент

      10:35, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:35, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      33
      0
      #СМИ\n#США\n#телевидение\n#свобода слова\n#иностранные агенты
      Фото: pixabay.com
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      Иначе организации грозило уголовное дело, пояснила главный редактор Маргарита Симоньян.  

      Вашингтон. США. Минюст Соединенных Штатов Америки зарегистрировал 13 ноября филиал российской телекомпании RT («Россия сегодня») в качестве иностранного агента. Как пояснила главный редактор Маргарита Симоньян, между уголовным делом и регистрацией иноагентом пришлось выбирать последнее.   

      На сайте телекомпании отмечается, что ранее в связи с принуждением RT к принятию данного статуса, Президент России Владимир Путин заявил, что действия американских властей против российских СМИ являются атакой на свободу слова. 

      В Госдуме пообещали принять зеркальные меры в отношении работающих в России американских СМИ. 

      Нью-йоркский Комитет защиты журналистов назвал требование минюста США к телеканалу RT зарегистрировать его американский филиал в качестве иноагента «плохой идеей». В то же время он призвал российские власти не принимать ответных мер против зарубежных репортеров. 

      Согласно американскому законодательству, организация, признанная иностранным агентом, обязана сопровождать свои публикации в СМИ пояснением, что она представляет интересы другого государства. Копии этих материалов в двухнедельный срок должны предоставляться генеральному прокурору США. Также организация-иноагент обязана раз в полгода предоставить информацию о своей деятельности, в том числе о заключенных с кем-либо соглашениях, своих доходах и расходах. Из иностранных СМИ в американском списке иноагентов числятся несколько китайских и японских телекомпаний.

      10:35, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      33
      0
      #СМИ\n#США\n#телевидение\n#свобода слова\n#иностранные агенты

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