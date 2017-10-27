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      В США впервые опубликовали 3 тысячи секретных документов об убийстве Джона Кеннеди

      10:37, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:37, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      625
      0
      #США\n#архивы\n#информация\n#Вашингтон\n#Дональд Трамп
      Фото: vk.com/mrjfkennedy
      625
      0

      По распоряжению Дональда Трампа бумаги размещены на сайте Национальных архивов в открытом доступе.

      Вашингтон. США.  Около трех тысяч секретных документов об убийстве 35-го президента США Джона. Ф. Кеннеди опубликовали в Америке. По распоряжению действующего главы государства Дональда Трампа, бумаги размещены в открытом доступе на сайте Национальных архивов. 

      Всего в базу данных внесли 2891 материал о трагедии, произошедшей в 1963 году, пишут РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что лишь отдельные отрывки документов будут засекречены. Кроме того, по ее словам, еще несколько тысяч данных опубликуют в апреле 2018 года. 

      Сам Дональд Трамп перед обнародованием файлов заявил, что считает, что общество  должно  знать самую полную информацию об этом трагическом дне в американской истории. 

      В частности, впервые широкой общественности рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди. Согласно обнародованным материалам ФБР, смерть 35-го президента стала шоком и по нему даже звонили колокола в церквях. «Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», - говорится в документе, подписанным директором бюро Эдгаром Гувером. 

      Кроме того, стало известно, что убийца Кеннеди Ли Харви Освальд общался с советским дипломатом Валерием Владимировичем Костиковым. Согласно данным американской разведки, он был оперативным  сотрудником ГКБ. 

      10:37, 27 октября, 2017
      Аграфена Костромская
      625
      0
      #США\n#архивы\n#информация\n#Вашингтон\n#Дональд Трамп

       

       

       

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