В США впервые опубликовали 3 тысячи секретных документов об убийстве Джона Кеннеди

По распоряжению Дональда Трампа бумаги размещены на сайте Национальных архивов в открытом доступе.

Вашингтон. США. Около трех тысяч секретных документов об убийстве 35-го президента США Джона. Ф. Кеннеди опубликовали в Америке. По распоряжению действующего главы государства Дональда Трампа, бумаги размещены в открытом доступе на сайте Национальных архивов.

Всего в базу данных внесли 2891 материал о трагедии, произошедшей в 1963 году, пишут РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что лишь отдельные отрывки документов будут засекречены. Кроме того, по ее словам, еще несколько тысяч данных опубликуют в апреле 2018 года.

Сам Дональд Трамп перед обнародованием файлов заявил, что считает, что общество должно знать самую полную информацию об этом трагическом дне в американской истории.

В частности, впервые широкой общественности рассказали о реакции СССР на убийство Кеннеди. Согласно обнародованным материалам ФБР, смерть 35-го президента стала шоком и по нему даже звонили колокола в церквях. «Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди», - говорится в документе, подписанным директором бюро Эдгаром Гувером.

Кроме того, стало известно, что убийца Кеннеди Ли Харви Освальд общался с советским дипломатом Валерием Владимировичем Костиковым. Согласно данным американской разведки, он был оперативным сотрудником ГКБ.