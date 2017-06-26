Большинство украинцев хотят возвращения «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Об этом сообщила по результатам опросов социологическая группа «Рейтинг».

Киев. Почти 60% жителей Украины не одобряют введенный властями страны запрет на пользование российскими социальными сетями и сайтами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинскую социологическую группу «Рейтинг».

При этом 24% украинцев поддержали введение ограничительных мер, направленных против российских сайтов в Украине, в частности «Одноклассников», «ВКонтакте» и «Яндекса», – отмечают социологи. Также зафиксировано, что в западных областях страны данный процент выше, чем на других территориях.

Напомним, санкции против российских СМИ и соцсетей власти Украины ввели в мае этого года.