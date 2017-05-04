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      В Китае поставили игровой автомат с живыми котятами

      10:47, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      10:47, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #Китай\n#животные\n#игровые автоматы\n#жестокость\n#защитники животных
      Фото: pixabay.com
      140
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      За ограниченное количество времени посетителям предлагается вытащить в качестве приза понравившегося котенка.

      Китай. В одном из парков Китая установили игровой автомат, в котором с помощью манипулятора можно вытащить котенка. Автомат похож на аналог с мягкими игрушками, сообщают «Известия».

      За ограниченное количество времени игрок должен перенести металлической рукой понравившегося котенка в отсек для выдачи подарков.

      Развлечение вызвало немало споров среди защитников животных, которые посчитали его жестоким обращением с братьями нашими меньшими.

      Daily Mirror on Twitter

      Fury as amusement park opens claw machine in which players can win REAL kitten 

      10:47, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #Китай\n#животные\n#игровые автоматы\n#жестокость\n#защитники животных
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