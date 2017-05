В Китае поставили игровой автомат с живыми котятами

Китай. В одном из парков Китая установили игровой автомат, в котором с помощью манипулятора можно вытащить котенка. Автомат похож на аналог с мягкими игрушками, сообщают «Известия».

За ограниченное количество времени игрок должен перенести металлической рукой понравившегося котенка в отсек для выдачи подарков.

Развлечение вызвало немало споров среди защитников животных, которые посчитали его жестоким обращением с братьями нашими меньшими.

Fury as amusement park opens claw machine in which players can win REAL kitten